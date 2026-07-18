Lionel Messi ha commentato il suo rivale Lamine Yamal in vista della partita tra Spagna e Argentina che deciderà il Mondiale 2026. Messi ha descritto Yamal come un calciatore straordinario e ha affermato di seguirlo da vicino, poiché gioca per una squadra che apprezza. Ha anche detto di augurargli sempre il meglio e di volere il meglio per lui. La partita si giocherà domenica sera. Messi ha anche parlato di una foto con Yamal, definendola pazzesca.

Lionel Messi parla del suo rivale Lamine Yamal in vista di Spagna-Argentina che domenica sera deciderà il Mondiale 2026. “Lamine è un calciatore straordinario che seguo da vicino perché gioca per una squadra che adoro, e gli auguro sempre il meglio e voglio il meglio per lui. È una delle stelle più importanti al mondo. Ha una grande opportunità di realizzare qualcosa di storico ma proveremo a far sì che no accada”, ha detto il numero 10 dell’Albiceleste che poi è tornato sulla foto in cui lo si vede tenere in braccio un Yamal neonato: “Onestamente, guardare quella foto è pazzesco perché, beh, è la vita, no? Ho scattato una foto con lui quando era un bambino, e oggi ci troviamo uno di fronte all’altro in una Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Mondiali 2026, Messi su Yamal: "Giocatore straordinario, la foto con lui? Pazzesca"

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