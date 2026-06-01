Durante i Mondiali 2026, si prevede che Messi e Ronaldo possano disputare le loro ultime partite in un torneo internazionale. Tra i giovani emergenti, si segnala anche Yamal, considerato una promessa del calcio. L’Italia non parteciperà alla competizione, che si svolgerà in più paesi. La rassegna vedrà la presenza di diversi campioni, alcuni già affermati e altri in ascesa. La competizione si terrà in più nazioni, segnando un’edizione particolarmente significativa per il calcio mondiale.

Due dei più grandi calciatori di tutti i tempi probabilmente daranno il loro ultimo saluto al palcoscenico più importante di questo sport: i Mondiali 2026, da cui però l’Italia rimane fuori. Lionel Messi e Cristiano Ronaldo potranno finalmente passare il testimone a una nuova generazione, tra cui lo spagnolo Lamine Yamal. Kylian Mbappé, che aveva solo 19 anni quando ha vinto la Coppa del Mondo con la Francia nel 2018, è ancora in attesa di confermare il suo posto come erede designato della Pulce e di CR7. Ma ci sono anche altri giocatori che puntano a lasciare il segno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, dal bomber norvegese Erling Haaland al nazionale statunitense Christian Pulisic. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Mondiali 2026, da Messi e Ronaldo a Yamal: 10 campioni da seguire

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