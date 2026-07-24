Da Tolosa a Melbourne senza scali | il volo più lungo del mondo è realtà E presto Londra-Sidney no-stop
Il volo più lungo del mondo collega Tolosa a Melbourne senza scali. A partire da febbraio, saranno disponibili i biglietti per un volo diretto tra Londra e Sydney, eliminando le fermate intermedie. Questa rotta, che promette di ridurre drasticamente i tempi di viaggio, rappresenta un nuovo record di durata per i voli commerciali. La tratta tra Londra e Sydney sarà operativa in modo continuativo, offrendo un collegamento diretto tra Europa e Australia.
Roma, 24 luglio 2026 – Arrivare in Australia in meno di un giorno di viaggio partendo dall’Europa. Dall’anno prossimo diventa una realtà e da febbraio inizieranno ad essere messi in vendita i biglietti per la tratta Londra-Sydney no-stop. È un risultato diventato concreto stamattina, alle 10.46 ora locale australiana, quando all’ aeroporto internazionale di Melbourne ha toccato terra un Airbus A350-1000 Ulr partito ieri da Tolosa, in Francia, dopo aver percorso quasi 17.000 chilometri in 19 ore di volo continuo, senza scalo. Con l’atterraggio stamattina si è concluso il volo di prova di una versione speciale dell’A350, immatricolato F-WULR ed equipaggiato con un serbatoio extra da 20. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Qantas Project Sunrise A350-1000 Landing at Melbourne Airport.
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