Da Tolosa a Melbourne senza scali | il volo più lungo del mondo è realtà E presto Londra-Sidney no-stop

Notizia in breve

Il volo più lungo del mondo collega Tolosa a Melbourne senza scali. A partire da febbraio, saranno disponibili i biglietti per un volo diretto tra Londra e Sydney, eliminando le fermate intermedie. Questa rotta, che promette di ridurre drasticamente i tempi di viaggio, rappresenta un nuovo record di durata per i voli commerciali. La tratta tra Londra e Sydney sarà operativa in modo continuativo, offrendo un collegamento diretto tra Europa e Australia.