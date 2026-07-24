Kevin Konn, pasticcere di Pittsburgh, è stato nominato Bakery Chef e si è trasferito ad Arce. Ha iniziato a lavorare con i prodotti e la filosofia di un'azienda italiana, portando le tecniche e i valori del marchio negli Stati Uniti. La sua nomina rappresenta un esempio di come le grandi aziende esportino non solo prodotti, ma anche cultura e metodo.

Le grandi aziende non esportano soltanto prodotti: trasmettono cultura, metodo e una visione capace di attraversare i continenti. È questo il valore che ancora una volta emerge da Arce, dove il Molino Polselli ha trasformato quindici giorni di formazione in un autentico viaggio dentro l’anima dell’arte bianca italiana. Affiancato dal maestro e docente della Polselli Academy Paolo Parravano, Kevin ha preso parte ad un intenso percorso dedicato alle diverse espressioni dell’impasto: dalla pizza classica napoletana alla contemporanea, dalla pizza romana alla pinza, passando per teglia, pala, pane e pasta italiana. Un itinerario che ha avuto... 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Da Pittsburgh ad Arce. Kevin Konn diventa Bakery Chef e porta la filosofia Polselli negli Stati Uniti

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