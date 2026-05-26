La tournée negli Stati Uniti del soprano Dominika Zamara si è conclusa con successo, dopo un mese di esibizioni. L’artista ha performato in quattro stati: New York, Wisconsin, Texas e Ohio, tornando infine nella Grande Mela. La tournée si è conclusa con un successo di pubblico, con standing ovation in molte delle sue performance.

Si è conclusa da poco la tournée negli Stati Uniti del soprano Dominika Zamara. Un lungo tour negli States durato un mese, nel quale Dominika si è esibita in quattro stati – lo Stato di New York, il Wisconsin, il Texas e l’Ohio – per poi concludersi nuovamente nella Grande Mela. Un’ennesima occasione per sottolineare che l’arte crea ponti tra i popoli: una multiculturalità espressa attraverso la musica, dal romanticismo europeo al contemporaneo americano. L’entusiasmo del pubblico ha evidenziato ancora una volta l’amore verso questa artista. Da anni la Zamara calca i palchi del Paese a “stelle e strisce” e, grazie alle sue innate doti, al talento e al carisma, ha saputo far breccia nei cuori degli Americani. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Dominika Zamara, tour da standing ovation negli Stati Uniti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Presentato a New York il cortometraggio “Amor empio tiranno”, interpretato dal soprano Dominika Zamara e prodotto dal compositore Tiziano BedettiIl 21 aprile, presso l’Istituto Italiano di Cultura di New York, si è tenuto un concerto del soprano Dominika Zamara accompagnata dal pianista...

Pagelle Serale Amici 25: Opi boicottato da Anna Pettinelli. Angie e Simone da standing ovationNella prima puntata del Serale di Amici 25, trasmessa sabato 21 marzo, sono stati protagonisti alcuni momenti chiave.

Temi più discussi: Dominika Zamara: tour da standing ovation negli Stati Uniti; Concluso fra gli applausi il tour negli USA di Dominika Zamara - Aise.it; Dominika Zamara, tournée da standing ovation negli Stati Uniti tra New York, Texas e Ohio; La Lampadoforia torna a illuminare il Centro Antico di Napoli.

La soprano Dominika Zamara in CampidoglioMartedì 24 ottobre (a partire dalle 15,30) presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio si terrà il Premio Businnesswoman. L’iniziativa culturale festeggerà così i suoi primi venti anni ... agenziacomunica.net

Dominika Zamara: tour in Francia e presto nuovo albumIl soprano Dominika Zamara si conferma tra le voci più interessanti del suo genere e della sua generazione: infatti, dopo il tour di successo negli Stati Uniti, nel corso del mese di settembre sta ... laltrapagina.it