da bologna a torino la strategia del viminale che penalizza i sindaci

Da Bologna a Torino, i sindaci di centrosinistra hanno ricevuto richieste di intervento più stringenti e controlli più severi da parte delle forze dell’ordine. In alcuni casi, sono stati adottati provvedimenti che limitano le manifestazioni pubbliche e rafforzano i controlli nelle aree centrali. La strategia del ministero dell’interno sembra puntare a rafforzare la presenza delle forze di polizia nelle città governate da amministrazioni di diverso orientamento politico.

L’attacco a Lepore è solo l’ultimo episodio di una gestione dell’ordine pubblico che “punisce” le amministrazioni di sinistra. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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