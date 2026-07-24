Da Bologna a Torino la strategia del Viminale che penalizza i sindaci
Da Bologna a Torino, i sindaci di centrosinistra hanno ricevuto richieste di intervento più stringenti e controlli più severi da parte delle forze dell’ordine. In alcuni casi, sono stati adottati provvedimenti che limitano le manifestazioni pubbliche e rafforzano i controlli nelle aree centrali. La strategia del ministero dell’interno sembra puntare a rafforzare la presenza delle forze di polizia nelle città governate da amministrazioni di diverso orientamento politico.
L’attacco a Lepore è solo l’ultimo episodio di una gestione dell’ordine pubblico che “punisce” le amministrazioni di sinistra. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Segui gli aggiornamenti su Bologna.
Notizie e thread social correlati
Juventus e Torino, vietate le trasferte fino al 3 novembre: la decisione del ViminaleIl Viminale ha vietato le trasferte per i tifosi di Juventus e Torino fino al 3 novembre 2026, in seguito agli incidenti verificatisi durante il...
L’accusa del Viminale: “Fakir, presidio non concordato a Bologna”Il Viminale ha accusato Fakir di aver presidiato senza autorizzazione un’area a Bologna.
Temi più discussi: Un problema a un data center di Milano ha bloccato i taxi di Bologna e Torino; Da Bologna a Torino, la strategia del Viminale che penalizza i sindaci; Giustizia per Fakir: corteo a Torino per il 43enne morto a Bologna durante un controllo di polizia; Sciopero dei rider a Milano, Bologna e Torino: intervista a Andrea Bacchin componente di NIdiL Cgil Milano.
Da Bologna a Torino, la strategia del Viminale che penalizza i sindaci x.com
Da Bologna a Torino, la strategia del Viminale che penalizza i sindaciL’attacco a Lepore è solo l’ultimo episodio di una gestione dell’ordine pubblico che punisce le amministrazioni di sinistra ... repubblica.it
Anche oggi consegne in tutta Italia! Viterbo, Roma, Bologna, Torino, Verona e Terni… i nostri piccoletti hanno viaggiato in lungo e in largo per raggiungere le loro nuove famiglie! Siamo davvero felicissimi vedere il nostro lavoro riconosciuto in questo facebook
Bologna-Torino 3-2: uno show di reti e colpi di scena deciso da un autogolBologna-Torino 3-2 nell`anticipo della 25esima giornata di Serie A. Il Bologna di Vincenzo Italiano cercava una vittoria che lo potesse riavvicinare alla zona Europa. calciomercato.com