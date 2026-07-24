Da Bologna a Torino la strategia del Viminale che penalizza i sindaci

Da repubblica.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da Bologna a Torino, i sindaci di centrosinistra hanno ricevuto richieste di intervento più stringenti e controlli più severi da parte delle forze dell’ordine. In alcuni casi, sono stati adottati provvedimenti che limitano le manifestazioni pubbliche e rafforzano i controlli nelle aree centrali. La strategia del ministero dell’interno sembra puntare a rafforzare la presenza delle forze di polizia nelle città governate da amministrazioni di diverso orientamento politico.

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