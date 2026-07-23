Il Viminale ha accusato Fakir di aver presidiato senza autorizzazione un’area a Bologna. Fakir è morto durante un intervento della polizia domenica scorsa nella periferia del Pilastro. La polizia ha riferito che Fakir si trovava in una zona non autorizzata e ha partecipato a un presidio non concordato. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle modalità dell’intervento o sulle circostanze della morte.

Bologna, 23 luglio 2026 – Dopo la morte di Abderrahim Fakir durante un intervento della polizia domenica nella periferia del Pilastro di Bologna, dopo la notte di guerriglia che ha incendiato il centro storico, dopo gli attacchi al sindaco Pd Matteo Lepore dal centrodestra e dagli ex alleati, c’è un nuovo elemento ad alimentare una situazione già rovente: come rivelato ieri dall’edizione online de il Resto del Carlino-Qn, il Viminale ha avviato una istruttoria sulle modalità di organizzazione del presidio convocato dall’amministrazione comunale lunedì sera. La manifestazione per la morte di Fakir non era stata concordata. La manifestazione non era stata concordata con le autorità prima dell’invio di una nota stampa e, dunque, non era stato presentato alcun formale preavviso scritto in questura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - L’accusa del Viminale: “Fakir, presidio non concordato a Bologna”

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