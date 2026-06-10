Juventus e Torino vietate le trasferte fino al 3 novembre | la decisione del Viminale

Il Viminale ha vietato le trasferte per i tifosi di Juventus e Torino fino al 3 novembre 2026, in seguito agli incidenti verificatisi durante il derby del 24 maggio scorso. La misura riguarda tutte le partite in trasferta delle due squadre e sarà valida per questo periodo. La decisione si basa su valutazioni di ordine pubblico legate a eventi sportivi futuri.

(Adnkronos) – Stop alle trasferte per i tifosi del Torino e della Juventus. Dopo gli incidenti avvenuti nel corso del derby del 24 maggio scorso, il Viminale ha disposto il divieto di trasferta fino al 3 novembre 2026. La misura incide sulle prime dieci giornate della stagione 20262027 del campionato di calcio. L'episodio risale al 24. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Vietate le trasferte per i tifosi di Juve e Torino: lo stop è di dieci giornate

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Trasferte vietate per 10 giornate per Juve e Torino. La decisione del Ministero degli InterniTrasferte vietate per i tifosi di Juventus e Torino per le prime dieci giornate del prossimo campionato, ovvero fino al 3 novembre 2026. tuttomercatoweb.com

30 anni fa.. Champions League 1995-96. Finale. Juventus-Ajax 1-1 (4-2 dopo i rigori.). reddit