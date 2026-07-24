Nei primi sei mesi del 2026, il team di risposta agli incidenti di cybersicurezza ha gestito 2.400 casi. Questa cifra rappresenta il numero di eventi legati alla sicurezza informatica affrontati dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale nel primo semestre dell’anno. La gestione di questi incidenti evidenzia la presenza di vulnerabilità, tra cui la componente umana, considerata il principale fattore di rischio nelle minacce digitali.

AGI – Nei primi sei mesi del 2026 l' Agenzia per la cybersicurezza nazionale, attraverso lo Csirt (Computer security incident response team) Italia ha gestito 2.171 eventi cyber, il 47% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Di questi, 1.072 sono risultati incidenti con impatto confermato, ma "l'aumento è riconducibile principalmente all'estensione del perimetro di osservazione determinato dalla direttiva Nis2 e non a un incremento proporzionale della minaccia". È quanto emerge dall' Operational Summary dell'Agenzia, che evidenzia come proprio l'entrata a regime degli obblighi di notifica previsti dalla direttiva Nis2 abbia "ampliato la capacità dello Stato di osservare, rilevare e gestire gli eventi cibernetici, rafforzando la resilienza del sistema Paese ". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Cybersicurezza, la componente umana primo 'fattore di rischio'

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