Garlasco criminologo Marco Strano | Dubbi sulla camminata di Alberto Stasi nella perizia Testi manca la componente umana
Un criminologo ha espresso dubbi sulla perizia che sosteneva la presenza di un imputato sul luogo di un omicidio. La perizia del 2014 si basava sull’assenza di tracce di sangue sotto le scarpe dell’uomo come prova della sua presenza. Tuttavia, il criminologo ha osservato che la perizia manca di considerare la componente umana, come la camminata, nel valutare la prova.
La perizia Testi sosteneva che a dimostrare la presenza di Stasi sul luogo del delitto di Chiara Poggi fosse proprio l’assenza di tracce di sangue sotto le sue scarpe Nella perizia firmata da Roberto Testi nel 2014, redatta per la Corte d’Assise d’Appello e considerata uno degli elementi che. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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