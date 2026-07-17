Garlasco criminologo Marco Strano | Dubbi sulla camminata di Alberto Stasi nella perizia Testi manca la componente umana

Da ilgiornaleditalia.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un criminologo ha espresso dubbi sulla perizia che sosteneva la presenza di un imputato sul luogo di un omicidio. La perizia del 2014 si basava sull’assenza di tracce di sangue sotto le scarpe dell’uomo come prova della sua presenza. Tuttavia, il criminologo ha osservato che la perizia manca di considerare la componente umana, come la camminata, nel valutare la prova.

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