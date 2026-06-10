Abusi sui minori | l’isolamento sociale è un fattore di rischio

La mancanza di legami sociali aumenta il rischio di abusi sui minori. Le regioni italiane con i maggiori deficit nei servizi di cura sono quelle dove l’isolamento sociale è più diffuso. La carenza di supporto e reti di protezione può favorire situazioni di vulnerabilità tra i minori. Studi evidenziano come l’assenza di contatti sociali possa contribuire all’insorgere di abusi e maltrattamenti.

Perché la mancanza di legami sociali aumenta il rischio di abusi? Quali regioni italiane presentano i maggiori deficit nei servizi di cura? Come influiscono la disoccupazione e l'inflazione sulla sicurezza dei minori? Cosa può fare il quartiere per intercettare la vulnerabilità infantile??? In Breve Abusi emotivi 36,3%, fisici 22,6% e sessuali 12,7% tra i casi registrati. Reati contro minorenni in aumento del 35% rispetto all'ultimo decennio nel 2024. Servizi sociali han . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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