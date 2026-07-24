Un nuovo studio evidenzia che trattare i disturbi di salute mentale tra detenuti autori di reati gravi riduce le recidive e abbassa i costi per lo Stato. La cura dei problemi psichici in carcere porta a una diminuzione delle riammisioni e dei servizi sanitari successivi. I dati mostrano che investire nella salute mentale dei detenuti si traduce in risparmi economici significativi nel lungo termine.

Trattare i disturbi di salute mentale nei soggetti autori di reati gravi non è solo una scelta di civiltà, ma un investimento economico vantaggioso per l’intera comunità. È quello che emerge da una ricerca condotta dal King’s College di Londra, pubblicata sulla rivista PLOS ONE e finanziata dal National Institute for Health and Care Research (NIHR). Lo studio ha analizzato l’impatto della Terapia basata sulla mentalizzazione (Mentalization-Based Therapy – MBT ) combinata con i tradizionali servizi di probazione su uomini con diagnosi di Disturbo antisociale di personalità (ASPD) condannati per reati violenti. Il Disturbo antisociale di... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Curare la salute mentale dei detenuti conviene: previene le recidive e fa risparmiare lo Stato”

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