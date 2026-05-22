Strage in via Emilia la cooperazione sociale fa la sua parte | In prima linea per curare il disagio mentale
Nella zona di via Emilia si è verificata una tragedia, portando alla luce l'importanza del lavoro svolto dalle cooperative sociali nella gestione del disagio mentale. Gli operatori di queste organizzazioni sono riconosciuti come esperti nel mantenere e rafforzare le relazioni tra le persone, e alcuni rappresentanti affermano che il loro ruolo di “sentinelle” potrebbe contribuire a prevenire situazioni di crisi. La collaborazione tra le diverse parti coinvolte si fa più evidente in questo momento di grande difficoltà.
"Gli operatori delle nostre cooperative sociali sono specialisti nella cura delle relazioni. Siamo convinti che possano svolgere quel lavoro di "sentinelle" delle situazioni potenzialmente 'border line' auspicato dalla vicesindaca Francesca Maletti".Lo afferma il vicepresidente di Confcooperative. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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