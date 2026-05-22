Strage in via Emilia la cooperazione sociale fa la sua parte | In prima linea per curare il disagio mentale

Nella zona di via Emilia si è verificata una tragedia, portando alla luce l'importanza del lavoro svolto dalle cooperative sociali nella gestione del disagio mentale. Gli operatori di queste organizzazioni sono riconosciuti come esperti nel mantenere e rafforzare le relazioni tra le persone, e alcuni rappresentanti affermano che il loro ruolo di “sentinelle” potrebbe contribuire a prevenire situazioni di crisi. La collaborazione tra le diverse parti coinvolte si fa più evidente in questo momento di grande difficoltà.

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