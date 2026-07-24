cuneo traffico di cocaina per 4 milioni di euro smantellato grazie alle segnalazioni dei cittadini

Notizia in breve

Un cittadino albanese è stato arrestato nel Cuneese per traffico di droga. Durante le operazioni sono stati sequestrati oltre 11 chili di cocaina e 15 mila euro in contanti. L’indagine, supportata da segnalazioni dei cittadini, ha coinvolto anche Bra e Asti. Sono stati eseguiti vari sequestri di droga e denaro, e sono stati identificati altri sospetti. L’attività illecita avrebbe generato un giro di affari di circa 4 milioni di euro.