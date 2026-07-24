Cuneo traffico di cocaina per 4 milioni di euro smantellato grazie alle segnalazioni dei cittadini
Un cittadino albanese è stato arrestato nel Cuneese per traffico di droga. Durante le operazioni sono stati sequestrati oltre 11 chili di cocaina e 15 mila euro in contanti. L’indagine, supportata da segnalazioni dei cittadini, ha coinvolto anche Bra e Asti. Sono stati eseguiti vari sequestri di droga e denaro, e sono stati identificati altri sospetti. L’attività illecita avrebbe generato un giro di affari di circa 4 milioni di euro.
Un arresto e ingenti sequestri di droga e denaro tra Cuneo, Bra e Asti. Un cittadino albanese è stato arrestato per traffico di droga dopo un’indagine che ha portato al sequestro di oltre 11 chili di cocaina e 15.000 euro in contanti. L’operazione è stata resa possibile anche grazie alle numerose segnalazioni dei cittadini, raccolte tramite l’app YOUPOL. Le indagini e l’arresto Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nel pomeriggio del 14 luglio la Squadra Mobile della Questura di Cuneo ha dato esecuzione a un provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso dal G.I.P. di Asti, nei confronti di un cittadino albanese. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Segui gli aggiornamenti su Cuneo.
Notizie e thread social correlati
Cassino. Smantellato dai Carabinieri un sodalizio a base familiare che gestiva traffico di cocaina, usura ed estorsioniI Carabinieri di Cassino hanno smantellato un gruppo familiare coinvolto in traffico di cocaina, usura ed estorsioni.
Grazie alle tecnologie trenchless i cantieri a cielo aperto saranno meno impattanti sulle vite dei cittadiniA Fano, l’utilizzo delle tecnologie trenchless permette di ridurre l’impatto dei lavori di scavo sui manti stradali e sui marciapiedi.
Temi più discussi: LA POLIZIA DI STATO ARRESTA TRE CITTADINI STRANIERI GRAVAMENTE INDIZIATI DI TRAFFICO DI DROGA E SEQUESTRA 11 KG DI COCAINA. - Questura di Cuneo | Polizia di Stato; Blitz antimafia in tutta Italia: 35 arresti, coinvolta Torino. Crolla l'impero della droga gestito dalla cosca Alvaro; Dal crack alle minacce per costringere una ventenne a prostituirsi, l’orrore in live a Cuneo.
Traffico di cocaina tra Bra e il Nord Italia, maxi operazione della Procura di Asti e della Questura di Cuneo: tre arrestati e sequestrati oltre 11 chili di droga [FOTO E VIDEO] x.com
Undici chili di cocaina purissima: maxi sequestro di droga della Polizia di CuneoIn carcere un cittadino albanese indagato per spaccio a Bra: il valore dello stupefacente sequestrato sopra i 4 milioni di euro. I clienti contattati tramite app ... rainews.it
POLIZIA DI STATO * : CUNEO, ARRESTATI 3 CITTADINI STRANIERI PER TRAFFICO DI COCAINA, SEQUESTRATI 11 CHILI DI DROGALA POLIZIA DI STATO ARRESTA TRE CITTADINI STRANIERI GRAVEMENTE INDIZIATI DI TRAFFICO DI DROGA E SEQUESTRA 11 KG DI COCAINA ... agenziagiornalisticaopinione.it
Radio DolceMusica by ITR. . CASSINO 15/07/2026 – OPERAZIONE PELIDE I carabinieri smantellano un sodalizio a base familiare che gestiva traffico di cocaina, usura ed estorsioni nel cassinate. Eseguite 20 misure cautelari personali — 17 custodie in carc facebook