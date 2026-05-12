Grazie alle tecnologie trenchless i cantieri a cielo aperto saranno meno impattanti sulle vite dei cittadini

A Fano, l’utilizzo delle tecnologie trenchless permette di ridurre l’impatto dei lavori di scavo sui manti stradali e sui marciapiedi. Questi metodi, che evitano i tradizionali scavi a cielo aperto, sono stati adottati per limitare i disagi ai cittadini, alle attività commerciali e alle attività ricreative. L’obiettivo è rendere meno invasivi gli interventi necessari per la manutenzione delle infrastrutture stradali.

FANO – I cantieri con lavori di scavo sui manti stradali e i marciapiedi che utilizzano le tecniche “a cielo aperto” sono fortemente impattanti anche sulla qualità della vita: danni alle attività commerciali, disagi per i residenti e limitazioni alle attività di svago a causa dell’aumento del.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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