Cassino Smantellato dai Carabinieri un sodalizio a base familiare che gestiva traffico di cocaina usura ed estorsioni
I Carabinieri di Cassino hanno smantellato un gruppo familiare coinvolto in traffico di cocaina, usura ed estorsioni. Sono state eseguite 20 misure cautelari, di cui 17 in carcere e 3 ai domiciliari. Sono stati sequestrati beni e denaro ritenuti collegati alle attività illecite. L’operazione ha coinvolto diverse abitazioni e attività commerciali della zona.
Cronache Cittadine Eseguite 20 misure cautelari personali — 17 custodie in carcere e 3 arresti domiciliari — e sequestri preventivi fino alla L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
Cassino, smantellato un sodalizio familiare dedito a traffico di droga, usura ed estorsioni
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