Cassino Smantellato dai Carabinieri un sodalizio a base familiare che gestiva traffico di cocaina usura ed estorsioni

Notizia in breve

I Carabinieri di Cassino hanno smantellato un gruppo familiare coinvolto in traffico di cocaina, usura ed estorsioni. Sono state eseguite 20 misure cautelari, di cui 17 in carcere e 3 ai domiciliari. Sono stati sequestrati beni e denaro ritenuti collegati alle attività illecite. L’operazione ha coinvolto diverse abitazioni e attività commerciali della zona.