Cultura | da Romeo e Giulietta ai grandi live estivi gli eventi del fine settimana a Roma

Il Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma si esibirà al Circo Massimo il 24 e 25 luglio 2026 con una performance di Romeo e Giulietta. La coreografia è di John Cranko e le musiche sono di Sergej Prokof’ev. La manifestazione rappresenta uno degli eventi principali tra danza e musica previsti nel fine settimana nella capitale.

Nuovo fine di cultura a Roma tra danza e musica. La grande danza arriva al Circo Massimo il 24 e 25 luglio 2026 con il Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma, diretto da Eleonora Abbagnato, protagonista di Romeo e Giulietta di John Cranko sulle musiche di Sergej Prokof’ev. Questa produzione segna il ritorno di un titolo profondamente legato alla storia del Costanzi: entrato nel repertorio del Teatro dell’Opera di Roma nel 1995, Romeo e Giulietta è stato successivamente ripreso nel 1996, nel 2001, nel 2002 e nel 2003. L’ultima presenza del titolo risale al 2010, alle Terme di Caracalla, in una versione firmata da Carla Fracci, costruita a partire dall’eredità di coreografi con cui aveva collaborato nel corso della sua carriera, tra cui Loris Gai, John Cranko ed Erik Bruhn. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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