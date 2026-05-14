Quello che ci si aspetterebbe da un Festival del cinema come Cannes è una selezione di film per la maggior parte di grande pregio. O quantomeno di forte impatto, in grado di stupire, appassionare e restare impressi non solo per le successive giornate, ma per molto tempo. Tra questi, il più temuto è il film di apertura, che in questo 2026 è The Electric Kiss (La Venus Electrique in lingua originale) di Pierre Salvadori. Perché un festival di questo calibro ci si aspetta venga aperto da storie che ti restano per molto tempo. Non è scontato, non è sempre così, ma la speranza è l’ultima a morire. Con The Electric Kiss ci siamo trovati di fronte a qualcosa che sta a metà strada in questa percezione.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - The Electric Kiss apre Cannes 2026: Romeo, Giulietta e ancora Romeo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice

Sullo stesso argomento

"Giulietta e Romeo" al teatro degli ScalpelliniStasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Ottavo...

Leggi anche: "Romeo e Giulietta. L’amore è saltimbanco", con lo Stivalaccio

Argomenti più discussi: The Electric Kiss di Salvadori inaugura Cannes 2026; Festival di Cannes 2026, il ritorno del cinema d'autore sulla Croisette; FESTIVAL DEL CINEMA DI CANNES: CHI VESTE CHI; Cannes 2026 apre oggi: orari ufficiali, La Vénus électrique e la mappa della prima giornata.