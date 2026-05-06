Concerti visite guidate cultura e teatro | gli eventi nel fine settimana della Festa della mamma

Nel secondo fine settimana di maggio, a Chieti si svolgono numerosi eventi tra musica, visite guidate, spettacoli teatrali e attività culturali. La città si anima con concerti e iniziative dedicate a celebrare la Festa della mamma, mentre lunedì 11 si terrà la festa patronale di San Giustino. Questi appuntamenti si inseriscono nel calendario locale, offrendo occasioni di intrattenimento e partecipazione per residenti e visitatori.

Inizia il secondo fine settimana di maggio, quello in cui ricorre la Festa della mamma e che, a Chieti, anticipa l'attesa festa patronale dedicata a San Giustino, che cade lunedì 11. Gli indecisi sugli eventi a cui partecipare questo weekend, possono farsi consigliare dalla consueta guida della.🔗 Leggi su Chietitoday.it Ces monuments français qui fascinent : le classement 2022 - MG Notizie correlate Weekend a Padova: concerti, teatro, visite guidate e tanti eventi per la Festa della DonnaIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Tre giorni ricchi di appuntamenti tra musica, spettacoli, escursioni sui... “Futurismo” a Palazzo della Meridiana: gli eventi collaterali tra incontri e visite guidateA quasi un mese dall’apertura, prosegue con grande partecipazione di pubblico la mostra “Futurismo” a Palazzo della Meridiana, un progetto espositivo... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Aprile 2026 a Roma: scopri e vivi Roma dal 1° al 30 aprile 2026; Guida agli eventi del weekend (01 – 03 maggio); Ponte del Primo Maggio in Emilia-Romagna: concerti, mostre, crociere sul Po, manieri storici, parchi divertimento e tanto altro; Presentata l’edizione 2026 del Maggio dei Monumenti – Ebbra di luce, folle di colori. Percorso di Fede dell’Alta Brianza: a maggio aperture ed eventi tra chiese, visite guidate e concertiA maggio 2026 aperture straordinarie, visite guidate, concerti ed eventi nei siti religiosi dell’Alta Brianza lungo l’Antico Percorso di Fede. lecconotizie.com LA RASSEGNA - Rosso Vivo – Sangue, fuoco e rinascita nella zona Est di Napoli, concerti, mostre e visite guidate per il Maggio dei Monumenti 2026L’Associazione Performing Art Campania, diretta da Mimmo Maglionico, presenta il progetto Rosso Vivo – Sangue, fuoco e rinascita nella zona Est di Napoli, al via lunedì 4 maggio, sino al 2 giugno e ... napolimagazine.com Questa torta semifreddo è davvero pazzesca da realizzare come dessert della festa della mamma TORTA SENZA COTTURA CON MOUSSE AL CIOCCOLATO E MOUSSE ALLA VANIGLIA prendete carta e penna e segnatevi gli ingredienti QUI RICE - facebook.com facebook