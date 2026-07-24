Dopo aver vinto il Mondiale con la Spagna, Marc Cucurella si è commosso mentre parlava del figlio affetto da autismo, scoppiano a piangere. Nel video condiviso sui social, il calciatore ha detto che vederlo soffrire gli provoca grande dolore. La scena ha suscitato molte reazioni tra i follower, che hanno apprezzato la sincerità e l’emozione mostrata nel momento.

Dopo un Mondiale vinto da protagonista con la Spagna, è tornato a circolare sui social questo video in cui Marc Cucurella si emoziona parlando del figlio. Il piccolo Mateo ha ricevuto una diagnosi di disturbo dello spettro autistico (Asd) di livello 1 quando aveva tre anni, una realtà che ha cambiato profondamente il modo in cui il campione spagnolo guarda alla famiglia, al calcio e alle priorità della vita. L’estratto dell’intervista, realizzata nel luglio 2025 da Pau Brunet ( IG @Paupautista ) e poi ripubblicata integralmente pochi giorni fa sul suo canale YouTube, è diventato virale. Alla domanda “Parlando metaforicamente, qual è il gol... 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Cucurella parla del figlio autistico e scoppia a piangere: "Mi fa soffrire vederlo stare male"

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Il toccante racconto di Cucurella sul figlio autisticoMarc Cucurella, esterno spagnolo del Real Madrid, ha condiviso un episodio della sua vita familiare.

“Non taglia i capelli per il figlio autistico”, il campione del Mondiale Cucurella commuove Chiara FerragniDurante una partita, un calciatore ha deciso di non tagliare i capelli per suo figlio autistico, suscitando emozioni tra il pubblico.

Temi più discussi: Ogni notte piango per lui: Marc Cucurella racconta l'autismo del figlio e la lezione più importante della sua vita; Cucurella, l'animo generoso e sfacciato della Spagna: i riccioli come essenza, gli insegnamenti dell'autismo del figlio; Marc Cucurella e la storia di come è diventato padre di un figlio autistico.; Perché Cucurella gioca da sempre con capelli così vistosi: un’idea astuta della mamma.

#Mondiali, #Cucurella prima di #FranciaSpagna ha rilasciato un'intervista, dove ha ribadito che nessuno ha una vita perfetta. Il nuovo giocatore del #RealMadrid non si è nascosto, parlando anche del figlio autistico x.com

Cucurella e la capigliatura: Così mia madre mi vedeva in campo. Ogni notte piange per il figlio affetto da autismoIl calciatore spagnolo ha raccontato l'origine dei suoi folti capelli ricci: Ormai fa parte di me, è il mio stile e resterà così. La commozione per il piccolo Mateo: Vedere un figlio soffrire è la ... msn.com

Wayne Rooney chiama Lionel Messi per aver cercato di far espellere Marc Cucurella nella finale di Coppa del Mondo reddit

Figlio autistico, il dolore di Cucurella: A volte non so come aiutarlo. Una fase la più duraMarc Cucurella è uno dei protagonisti indiscussi del Mondiale 2026, disputato tra Stati Uniti, Messico e Canada. tuttomercatoweb.com