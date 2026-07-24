Cucurella parla del figlio autistico e scoppia a piangere | Mi fa soffrire vederlo stare male
Dopo aver vinto il Mondiale con la Spagna, Marc Cucurella si è commosso mentre parlava del figlio affetto da autismo, scoppiano a piangere. Nel video condiviso sui social, il calciatore ha detto che vederlo soffrire gli provoca grande dolore. La scena ha suscitato molte reazioni tra i follower, che hanno apprezzato la sincerità e l’emozione mostrata nel momento.
Dopo un Mondiale vinto da protagonista con la Spagna, è tornato a circolare sui social questo video in cui Marc Cucurella si emoziona parlando del figlio. Il piccolo Mateo ha ricevuto una diagnosi di disturbo dello spettro autistico (Asd) di livello 1 quando aveva tre anni, una realtà che ha cambiato profondamente il modo in cui il campione spagnolo guarda alla famiglia, al calcio e alle priorità della vita. L’estratto dell’intervista, realizzata nel luglio 2025 da Pau Brunet ( IG @Paupautista ) e poi ripubblicata integralmente pochi giorni fa sul suo canale YouTube, è diventato virale. Alla domanda “Parlando metaforicamente, qual è il gol... 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
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Il toccante racconto di Cucurella sul figlio autisticoMarc Cucurella, esterno spagnolo del Real Madrid, ha condiviso un episodio della sua vita familiare.
“Non taglia i capelli per il figlio autistico”, il campione del Mondiale Cucurella commuove Chiara FerragniDurante una partita, un calciatore ha deciso di non tagliare i capelli per suo figlio autistico, suscitando emozioni tra il pubblico.
Temi più discussi: Ogni notte piango per lui: Marc Cucurella racconta l'autismo del figlio e la lezione più importante della sua vita; Cucurella, l'animo generoso e sfacciato della Spagna: i riccioli come essenza, gli insegnamenti dell'autismo del figlio; Marc Cucurella e la storia di come è diventato padre di un figlio autistico.; Perché Cucurella gioca da sempre con capelli così vistosi: un’idea astuta della mamma.
Vorrei non avere tutti questi soldi, ma avere un figlio sano. Sono parole che fanno male, quelle pronunciate da Marc Cucurella parlando del figlio Matteo, affetto da autismo. Poi ha raccontato anche il motivo per cui non si taglia più i capelli. Li tengo lunghi facebook
#Mondiali, #Cucurella prima di #FranciaSpagna ha rilasciato un'intervista, dove ha ribadito che nessuno ha una vita perfetta. Il nuovo giocatore del #RealMadrid non si è nascosto, parlando anche del figlio autistico x.com
Cucurella e la capigliatura: Così mia madre mi vedeva in campo. Ogni notte piange per il figlio affetto da autismoIl calciatore spagnolo ha raccontato l'origine dei suoi folti capelli ricci: Ormai fa parte di me, è il mio stile e resterà così. La commozione per il piccolo Mateo: Vedere un figlio soffrire è la ... msn.com
Wayne Rooney chiama Lionel Messi per aver cercato di far espellere Marc Cucurella nella finale di Coppa del Mondo reddit
Figlio autistico, il dolore di Cucurella: A volte non so come aiutarlo. Una fase la più duraMarc Cucurella è uno dei protagonisti indiscussi del Mondiale 2026, disputato tra Stati Uniti, Messico e Canada. tuttomercatoweb.com