Cucina tipica pesce vino e birra | le sagre del fine-settimana in Bergamasca

Nel fine settimana in Bergamasca si svolgono diverse sagre: ad Albino si tiene il festival gluten free allo Spritz&Burger, a Berbenno la sagra del pesce, a Lovere il “Borgo diVino in Tour 2026” e a San Paolo D’Argon il Beer Fest con musica e birra. Inoltre, si svolge la Festa alla Madonna della Castagna. Le manifestazioni prevedono cucina tipica, pesce, vino e birra.

Il festival del gluten free allo Spritz&Burger ad Albino, la Festa alla Madonna della Castagna, la sagra del pesce a Berbenno, “Borgo diVino in Tour 2026” a Lovere, “San Paolo D’Argon Beer Fest – Musica e passione Birra ‘N Banda”, tante feste con cucina tipica e altro ancora. Sono diverse le kermesse gustose organizzate nella provincia di Bergamo nel week-end da venerdì 24 a domenica 26 luglio. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino a metà settembre sotto i Colli di Città Alta torna la festa della Madonna della Castagna. Tutti i giorni pranzo e cena servizio bar e cucina bergamasca, pizza. Quest’anno torna anche l’hamburgeria e panini con la salamella. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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