Cucina tipica pesce vino e birra | le sagre del fine-settimana in Bergamasca

Da bergamonews.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel fine settimana in Bergamasca si svolgono diverse sagre: ad Albino si tiene il festival gluten free allo Spritz&Burger, a Berbenno la sagra del pesce, a Lovere il “Borgo diVino in Tour 2026” e a San Paolo D’Argon il Beer Fest con musica e birra. Inoltre, si svolge la Festa alla Madonna della Castagna. Le manifestazioni prevedono cucina tipica, pesce, vino e birra.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il festival del gluten free allo Spritz&Burger ad Albino, la Festa alla Madonna della Castagna, la sagra del pesce a Berbenno, “Borgo diVino in Tour 2026” a Lovere, “San Paolo D’Argon Beer Fest – Musica e passione Birra ‘N Banda”, tante feste con cucina tipica e altro ancora. Sono diverse le kermesse gustose organizzate nella provincia di Bergamo nel week-end da venerdì 24 a domenica 26 luglio. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino a metà settembre sotto i Colli di Città Alta torna la festa della Madonna della Castagna. Tutti i giorni pranzo e cena servizio bar e cucina bergamasca, pizza. Quest’anno torna anche l’hamburgeria e panini con la salamella. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

After unexpected hear wife mind, CEO shock find, his think prim wife, actually is big pervert!

Video After unexpected hear wife mind, CEO shock find, his think prim wife, actually is big pervert!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Cucina tipica, carbonara e grigliate: le sagre del fine-settimana in Bergamasca

Cucina tipica, Festival Mediterraneo e sardine: le sagre del fine-settimana in BergamascaNel fine settimana in Bergamasca si svolgono diverse sagre e eventi: a Tavernola Bergamasca si tiene la sagra della sardina, mentre a ChorusLife si...

Temi più discussi: Cucina tipica, pesce, vino e birra: le sagre del fine-settimana in Bergamasca; Luglio 2026: 15 nuovi ristoranti nella Guida MICHELIN Italia; L’acquacoltura italiana è in emergenza: il mare bollente minaccia cozze, vongole e pesce azzurro; Luglio in provincia di Perugia: gli eventi e le sagre.

cucina tipica pesce vinoCucina tipica, pesce, vino e birra: le sagre del fine-settimana in BergamascaLe feste e le kermesse gustose organizzate nella provincia di Bergamo nel week-end da venerdì 24 a domenica 26 luglio. bergamonews.it

cucina tipica pesce vinoPesce frollato e salumi di mare: la sfida di Yacht nel cuore di OrtigiaA Ortigia apre Yacht, il ristorante dello chef Vincenzo Di Falco che porta a Siracusa pesce frollato, salumi di mare e una cucina ispirata al Mediterraneo. gazzettadelgusto.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web