Cucina tipica carbonara e grigliate | le sagre del fine-settimana in Bergamasca

Nel fine settimana in Bergamasca si sono svolte diverse sagre e festival. Tra questi, ci sono state manifestazioni dedicate alla cucina tipica, come la sagra della carbonara e degli arrosticini al Piazzale degli Alpini. Si sono tenuti anche eventi con barbecue, tra cui il BBQ Festival presso ChorusLife. Le feste hanno attirato numerosi partecipanti e appassionati di cibo tradizionale e grigliate.

Tante feste con cucina tipica, il BBQ Festival a ChorusLife, la sagra della carbonara e degli arrosticini al Piazzale degli Alpini e altro ancora. Sono diverse le kermesse gustose organizzate in provincia di Bergamo nel week-end da venerdì 5 a domenica 7 giugno. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino a metà settembre sotto i Colli di Città Alta torna la festa della Madonna della Castagna. Tutti i giorni pranzo e cena servizio bar e cucina bergamasca, pizza. Quest’anno torna anche l’hamburgeria e panini con la salamella. Chiusa solo in caso di maltempo. L’appuntamento è in via della Madonna della Castagna, n. 31. Orari: – da lunedì a giovedì bar dalle 10 alle 23; cucina dalle 12 alle 14 e dalle 19 alle 22; – da venerdì a domenica bar dalle 10 alle 23; cucina dalle 12 alle 14. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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