Cucina tipica Festival Mediterraneo e sardine | le sagre del fine-settimana in Bergamasca

Nel fine settimana in Bergamasca si svolgono diverse sagre e eventi: a Tavernola Bergamasca si tiene la sagra della sardina, mentre a ChorusLife si svolge il Festival Mediterraneo. In programma anche feste con cucina tipica, il Beer Fest a Villongo e vari festival musicali. Sono previsti appuntamenti dedicati alla gastronomia, alla musica e alla tradizione locale. Le manifestazioni si tengono in diverse località della provincia, coinvolgendo comunità e visitatori.

La Festa alla Madonna della Castagna, il Festival Mediterraneo a ChorusLife, la sagra della sardina a Tavernola Bergamasca, Beer Fest Villongo, feste con cucina tipica, festival musicali e altro ancora. Sono diverse le kermesse gustose organizzate nella provincia di Bergamo nel week-end da venerdì 10 a domenica 12 luglio. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino a metà settembre sotto i Colli di Città Alta torna la festa della Madonna della Castagna. Tutti i giorni pranzo e cena servizio bar e cucina bergamasca, pizza. Quest’anno torna anche l’hamburgeria e panini con la salamella. Chiusa solo in caso di maltempo. L’appuntamento è in via della Madonna della Castagna, n. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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