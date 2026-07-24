Giuseppe Cruciani ha dichiarato di non voler candidarsi a sindaco di Milano, smentendo le voci che lo vedevano come possibile candidato. Il giornalista ha precisato di non essere disposto a fare il candidato per nessuno, neanche per l’ex generale Roberto Vannacci. La scelta del candidato per la carica nel capoluogo lombardo sarà annunciata dal partito ad agosto. Cruciani ha concluso le sue affermazioni riferendosi alla sua indisponibilità.

Il giornalista non è “disposto a fare il candidato per nessuno”. Tantomeno per l’ex generale Roberto Vannacci. Ad agosto il partito annuncerà il proprio candidato per sindaco per il capoluogo lombardo Giuseppe Cruciani mette fine ai rumors che parlavano di una sua possibile candidatura come sindaco di Milano. Indiscrezioni parlavano anche del fatto che tale candidatura sarebbe dovuta avvenire per l’ex generale Roberto Vannacci, mail giornalista non è “disposto a fare il candidato per nessuno”. All’AGI il conduttore radiofonico ha smentito con fermezza tutte le voci: “Non sono stato contattato da nessuno e nessuno mi contatterà”, specifica. Lo stesso Cruciani aveva sostenuto di vedere bene come primo cittadino di Milano invece lo stesso leader di Futuro Nazionale, soprattutto per il fronte della sicurezza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Cruciani sindaco di Milano per Vannacci? Lui risponde: “Non lo farei per nessuno”

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