Cruciani si racconta | Farei il sindaco di Milano

Cruciani ha dichiarato di voler candidarsi come sindaco di Milano. In un'intervista al Corriere della Sera, ha parlato di politica, costume, del suo stile di vita e dei rapporti con figure pubbliche italiane. La discussione ha toccato vari aspetti della scena italiana, senza approfondire dettagli specifici su proposte o programmi, limitandosi a commenti generici e personali. La dichiarazione ha suscitato reazioni tra chi lo sostiene e chi lo critica.

Giuseppe Cruciani torna a far discutere con una lunga intervista al Corriere della Sera, nella quale affronta temi che spaziano dalla politica al costume, passando per il suo stile di vita e il rapporto con alcuni protagonisti della scena pubblica italiana. Il conduttore de La Zanzara afferma di mangiare una sola volta al giorno e, tra provocazioni e riflessioni, ipotizza anche un possibile futuro in politica, limitato però all’amministrazione locale. «Io a Milano farei il sindaco», dice, salvo poi precisare che non ha intenzione di candidarsi. Cruciani racconta di aver ricevuto in passato una proposta da Matteo Salvini per una candidatura a sindaco di Milano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Giuseppe Cruciani: Sgarbi non mi volle nel suo harem, vederlo malato mi ha commosso. Amo Milano, farei il sindaco. E mangio una sola volta al giorno x.com

Giuseppe Cruciani: A Milano farei il sindaco. Sgarbi? Voglio ricordarlo con il suo harem di donne. Non sono io il suo eredeGiuseppe Cruciani è un provocatore. E lo è (probabilmente) anche quando dice al Corriere della Sera che: Io a Milano farei ... msn.com

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