A Crotone è stato presentato il progetto “Non ci casco”, volto a contrastare le truffe agli anziani. Le truffe di questo tipo sono frequenti e si verificano in molte città, mettendo in difficoltà le persone più anziane. Il progetto mira a sensibilizzare e proteggere gli anziani da queste pratiche illecite, che spesso creano situazioni di paura e insicurezza.

Le truffe agli anziani sempre all’ordine del giorno ed in ogni Città. Incoscienti che fanno vivere le persone diversamente giovani nel terrore della truffa. Di fronte a ciò a Crotone è stato presentato, in piazza Pitagora, il progetto “Non ci casco!”, promosso dal Comune di Crotone, da Kroton Community e da UPMED – Università Popolare Mediterranea APS, nell’ambito delle iniziative finanziate dal Fondo del Ministero dell’Interno per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani e alle loro famiglie. Ad aprire l’iniziativa sono stati il sindaco Vincenzo Voce e l’assessore alle Politiche Sociali Maria Lucia Cosentino, che hanno sottolineato il valore di un progetto che mette in rete istituzioni, realtà del terzo settore e Forze dell’Ordine per rafforzare la cultura della prevenzione e della sicurezza. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Segui gli aggiornamenti su Crotone.

© Laprimapagina.it - Crotone, presentato il progetto “Non ci casco”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Crotone, il Sindaco Vincenzo Voce ha presentato la nuova Giunta composta da nove AssessoriIl sindaco di Crotone ha annunciato la composizione della nuova Giunta, formata da nove assessori.

Presentato a Papa Leone il progetto SHRODi recente, ho avuto l'opportunità di incontrare Papa Leone XIV nel suo studio in Vaticano.

Temi più discussi: Non ci casco; Crotone, Leandro Greco si presenta: Qui perché ho trovato chiarezza e un progetto; Leandro Greco si presenta al Crotone: Mi ha convinto la trasparenza del progetto della società · LaC News24; Crotone Calcio – Mister Greco si presenta: A Crotone per ricostruire la fame. Il Presidente: Ripartiamo con i giovani.

Alla Lega Navale confronto su volontariato, salvaguardia della Caretta caretta e legalità ambientale. Presentato anche il progetto Sentinella Blu per la ricerca e il monitoraggio del mare #Attualita x.com

Crotone, al via il progetto Non ci casco! per proteggere gli anziani dalle truffePresentato in piazza Pitagora il progetto promosso dal Comune, da Kroton Community e da UPMED, finanziato dal Ministero dell'Interno ... corrieredellacalabria.it

Crotone, progetto ‘Non ci casco!’ per contrastare le truffe agli anzianiLa presentazione in piazza Pitagora giovedì 23 luglio. Cosentino: vogliamo costruire una rete di protezione fatta di conoscenza, collaborazione e vicinanza ... ilcrotonese.it