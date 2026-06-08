Il sindaco di Crotone ha annunciato la composizione della nuova Giunta, formata da nove assessori. L’ufficialità del risultato elettorale si è verificata il 28 maggio presso il Tribunale locale, relativo alle elezioni del 24 e 25 maggio 2026. Dopo dodici giorni, lunedì 8 giugno, il primo cittadino ha presentato la squadra di governo.

OIl 28 maggio l’avvenuta ufficialità presso il Tribunale di Crotone del risultato elettorale (2425 maggio 2026) e dopo dodici giorni, esattamente lunedì 8 giugno, il Sindaco Voce vara la nuova Giunta. Non sono mancati i “mal di pancia” tra il Sinadaco ed alcuni partiti che compongono la maggioranza quando si è trattato della scelta degli assessori. E “incomprensioni” ci sono stati all’interno di ogni partito, il più polemico FdI i cui dirigenti locali hanno dovuto subire da parte dei vertici Nazionali l’imposizione della nomina a Assessore delle non elette Maria Lucia Cosentino e Simona Ferraina. Polemiche anche nel movimento del Sindaco “Crescere” per la conferma a Assessore degli uscenti Luca Bossi e Giovanni Greco non eletti Consiglieri. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Crotone, il Sindaco Vincenzo Voce ha presentato la nuova Giunta composta da nove Assessori

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