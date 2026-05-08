Presentato a Papa Leone il progetto SHRO

Di recente, ho avuto l'opportunità di incontrare Papa Leone XIV nel suo studio in Vaticano. L'appuntamento si è svolto in un contesto organizzato dalla The National Italian American Foundation (NIAF), con lo scopo di presentare un progetto chiamato SHRO. La visita ha coinvolto una delegazione della comunità italoamericana, con il tema principale legato alle iniziative di valorizzazione culturale e alle collaborazioni tra Italia e Stati Uniti.

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Per raccontare tutto questo, ho mostrato al Santo Padre un progetto simbolicamente fortissimo: la cravatta SHRO per la ricerca. Non una qualsiasi, ma un accessorio realizzato in collaborazione con lo storico atelier M. Cilento dal 1780 Napoli, una vera istituzione dell’eleganza napoletana. Insieme alla cravatta, abbiamo creato anche un foulard pensato per promuovere la prevenzione oncologica femminile. Papa Leone XIV si è mostrato profondamente toccato dal significato di questo progetto. Sentire il suo apprezzamento per il valore della ricerca indipendente e per l’impegno della nostra organizzazione è stato un momento di grande emozione. Credo fortemente che anche un semplice accessorio possa trasformarsi in un simbolo di speranza, conoscenza e cooperazione.🔗 Leggi su Ilblogdigio.it Notizie correlate Disappunto di Trump su Papa Leone: “Non voglio un Papa che critichi il Presidente americano. È un debole”Toni duri di Trump su Papa Leone XIV, definendolo “debole” e “pessimo sulla politica estera”. Papa Francesco, il ricordo ad un anno dalla morte, da Meloni a Papa Leone: ‘Raccogliamo la sua eredità ‘Un anno fa, nel giorno del compleanno di Roma,morivapapa Francescodopo un pontificato di 12 anni all’insegna dellamisericordia, della semplicità e... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: A Papa Leone XIV la prima copia di Liberi sotto la grazia; Papa Leone XIV, quando il servizio clienti della banca gli riattaccò il telefono; Quando Papa Leone XIV chiamò il servizio clienti della banca e riattaccarono; Papa Leone chiama in banca per cambiare indirizzo del conto, servizio clienti non crede a Prevost e mette giù. Papa Leone XIV oggi a Napoli e Pompei, il programma della visita pastorale e cosa sapereLeggi su Sky TG24 l'articolo Papa Leone XIV oggi a Napoli e Pompei, il programma della visita pastorale e cosa sapere ... tg24.sky.it Cosa mangia Papa Leone a Napoli, sulla tavola i cibi presenti nella Bibbia e il loro significatoCosa mangia Papa Leone a Napoli, tutto pronto per il rinfresco con il Pontefice. Unire bellezza, tradizione e spiritualità, trasformando l'accoglienza in un momento di ... ilmattino.it Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha incontrato Papa Leone XIV per «discutere della situazione in Medio Oriente e di questioni di interesse comune nell'emisfero occidentale». Lo rende noto il Dipartimento di Stato, secondo cui «l'incontro ha sottoli facebook La Rete Mondiale di Preghiera del Papa celebra con gioia il primo anniversario del pontificato di Papa Leone XIV. @Pontifex_it #PapaLeone #Pace #PreghiamoInsieme x.com