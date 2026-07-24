Crosetto | obiettivo dell’Iran è creare il caos maggiore possibile

Il ministro della Difesa ha affermato che l’Iran mira a creare il massimo caos possibile. Nel frattempo, l’ex presidente ha dichiarato di essere vicino a decidere un attacco militare più grande di quelli precedenti, sottolineando di essere pronto e consapevole delle possibili conseguenze. Ha inoltre precisato di non aver ancora preso una decisione definitiva.

“Sto valutando un attacco massiccio. Più grande di qualsiasi altro. Sono vicino a prendere una decisione. Siamo pronti”. Lo ha detto Donald Trump ad Axios, dicendosi consapevole che la sua decisione avrà conseguenze e sottolineando di non aver ancora deciso in via definitiva. “La guerra è ripresa per la volontà di una parte dell’Iran e adesso occorre ricercare di ritornare alla possibilità di costruire una tregua, che in questo momento mi sembra molto lontana. L’obiettivo dell’Iran è creare il caos maggiore possibile: ogni giorno perdono più possibilità di farlo, ma continuano a conservarne alcune”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto a margine di un evento a Confagricoltura a Roma. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Iran, Crosetto: «L'obiettivo di Teheran è creare caos»

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