Il ministro della Difesa ha dichiarato che al momento non vede possibilità di una tregua nel conflitto in Iran. Ha aggiunto che, rispetto a una settimana fa, sembra ancora più difficile raggiungere un accordo di pace. Le sue parole riflettono una valutazione negativa sulla situazione attuale, senza indicare se ci siano alternative percorribili in tempi brevi. La dichiarazione è arrivata in un momento di intensi confronti nella regione.

“La tregua è possibile? Non lo so, non penso. Oggi e questa settimana penso sia meno facile di quello che pensavo una settimana fa”. Così il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, sulle iniziative internazionali per il ripristino della libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz intervenendo in audizione davanti alle Commissioni riunite Esteri e Difesa della Camera e alla Commissione Esteri e Difesa del Senato. “Ci stiamo preparando a farla perché speriamo che prevalga il buon senso e ci stiamo preparando. Non a inviare navi armate, perché i cacciamine non sono navi armate perché hanno bisogno di una scorta logistica e di una protezione”, ha sottolineato Crosetto.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Crosetto: "A oggi non penso tregua sia possibile"

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