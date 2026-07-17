È stato annunciato il nuovo allenatore dell’Atalanta, accompagnato dallo staff dirigenziale del club. Durante la presentazione, il tecnico ha affermato di voler costruire una squadra e ha sottolineato che servirà pazienza. Dopo la prima settimana di allenamenti a Zingonia, ha dichiarato di lavorare molto con l’obiettivo di ottenere risultati, senza fare promesse o proclami. La sua filosofia si basa sulla volontà di impegnarsi per migliorare e competere ai massimi livelli.

Lavorare tanto. Per provare a vincere qualcosa. Maurizio Sarri, dopo la prima settimana di allenamenti a Zingonia, si presenta alla stampa. Zero proclami, ma l’ambizione di fare bene è il mantra del 67enne tecnico di Figline Valdarno. "Sono contento di essere qui, ho sensazioni positive: ringrazio i Percassi e Pagliuca, qui è come essere in una famiglia. Il mio sogno sarebbe creare una squadra forte attraverso il lavoro e vincere qualcosa: ma non sono un maniaco delle vittorie, perché molto spesso il viaggio è più bello della meta", la premessa di Sarri. Che ha iniziato a valutare sul campo l’organico a disposizione, in attesa di pianificare nuovi colpi di mercato, concordati in sintonia con il ds Giuntoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Presentato il nuovo allenatore dell’Atalanta, al suo fianco lo stato maggiore del club. "Voglio creare una squadra, servirà pazienza»

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MAURIZIO SARRI SARÀ IL NUOVO ALLENATORE DELLATALANTA. IL NAPOLI VIRA SU VINCENZO ITALIANO

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