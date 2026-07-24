Nel 2025, la provincia modenese ha registrato un saldo naturale negativo di oltre 2.700 abitanti, segnando un forte calo delle nascite e un aumento dei decessi. Il dato conferma il trend di declino demografico che interessa l’intera regione, con una diminuzione della popolazione complessiva. La diminuzione più consistente riguarda le nascite, che non riescono a compensare i decessi, contribuendo all’inverno demografico in corso.

Il crollo delle nascite e l’avanzare dell’ inverno demografico non risparmiano nemmeno la provincia modenese, uno dei territori più dinamici d’Italia. Nel 2025 ha registrato un saldo naturale negativo di oltre 2.700 persone, la forbice tra chi nasce e chi muore. "Se la popolazione complessiva mantiene una tenuta formale – osserva la consigliera regionale del Pd Ludovica Carla Ferrari – lo si deve esclusivamente ai flussi migratori e alla storica capacità del territorio di attrarre lavoratori, rispecchiando un trend nazionale che ha toccato il minimo storico con sole 355 mila nascite". Di fronte a questo scenario la Regione ha approvato all’unanimità un ordine del giorno al Documento di economia e finanza regionale presentato dalla consigliera Ferrari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Crollano le nascite: in un anno persi 2.700 abitanti

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