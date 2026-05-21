Il rapporto Istat 2026 evidenzia un calo delle nascite in Italia, con il numero di figli per donna che raggiunge il minimo storico. Nonostante la resistenza del Paese di fronte a sfide economiche e internazionali, persistono problemi strutturali legati al mercato del lavoro, alla natalità, all’innovazione e alle disuguaglianze sociali. La situazione demografica continua a rappresentare una delle questioni più delicate, mentre i dati confermano una tendenza al decremento delle nascite negli ultimi anni.

L’Italia si conferma un Paese capace di resistere alle difficoltà economiche e internazionali, ma ancora segnato da profonde fragilità strutturali sul fronte del lavoro, della natalità, dell’innovazione e delle disuguaglianze sociali. È il quadro tracciato dal Rapporto Annuale 2026 dell’Istat, presentato oggi, che fotografa un Paese in lieve crescita ma attraversato da criticità ormai consolidate. Secondo l’Istituto nazionale di statistica, nel primo trimestre del 2026 il Pil italiano è cresciuto dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti, con una crescita acquisita dello 0,5% per l’intero ann o. Un dato che conferma la resilienza dell’economia italiana in un contesto internazionale definito “non semplice”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Rapporto Istat 2026, crollano le nascite in Italia: figli per donna al minimo storico

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