Rapporto Cgil Rimini sempre più anziana e povera | crollano le nascite stipendi ultimi in regione

Notizia in breve

Il 14° rapporto di Ires Emilia-Romagna evidenzia un aumento della popolazione anziana e una diminuzione delle nascite a Rimini. Gli stipendi sono tra i più bassi della regione e la povertà tra i cittadini cresce. I dati sono stati presentati in Sala Pironi e mostrano un quadro di difficoltà economiche e demografiche nella provincia.