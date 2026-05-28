Rapporto Cgil Rimini sempre più anziana e povera | crollano le nascite stipendi ultimi in regione
Il 14° rapporto di Ires Emilia-Romagna evidenzia un aumento della popolazione anziana e una diminuzione delle nascite a Rimini. Gli stipendi sono tra i più bassi della regione e la povertà tra i cittadini cresce. I dati sono stati presentati in Sala Pironi e mostrano un quadro di difficoltà economiche e demografiche nella provincia.
Ires Emilia-Romagna (Istituto Ricerche Economico Sociali) ha presentato in Sala Pironi i dati del 14° rapporto sull’economia ed il lavoro in provincia di Rimini. I dati della ricerca, commissionata da Cgil Rimini, sono stati illustrati da Valerio Vanelli (Ricercatore Ires). Alla presentazione ha. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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