Rapporto Cgil Rimini sempre più anziana e povera | crollano le nascite stipendi ultimi in regione

Da riminitoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 14° rapporto di Ires Emilia-Romagna evidenzia un aumento della popolazione anziana e una diminuzione delle nascite a Rimini. Gli stipendi sono tra i più bassi della regione e la povertà tra i cittadini cresce. I dati sono stati presentati in Sala Pironi e mostrano un quadro di difficoltà economiche e demografiche nella provincia.

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Ires Emilia-Romagna (Istituto Ricerche Economico Sociali) ha presentato in Sala Pironi i dati del 14° rapporto sull’economia ed il lavoro in provincia di Rimini. I dati della ricerca, commissionata da Cgil Rimini, sono stati illustrati da Valerio Vanelli (Ricercatore Ires). Alla presentazione ha. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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