Il tasso gigante di 9 tonnellate è morto, dopo essere stato gravemente danneggiato da raffiche di vento e grandine. Nonostante i tentativi di salvataggio, l’animale non è riuscito a resistere. La carcassa è stata trovata senza vita. Non ci sono ancora dettagli sulle circostanze esatte del decesso. Le autorità hanno confermato il decesso dell’animale, che era noto per le sue dimensioni eccezionali. Nessun intervento ha potuto evitare la fine dell’animale.

In tanti ci avevano creduto, un salvataggio al limite dell’impossibile. Ma quelle raffiche di vento, la grandine non hanno avuto pietà del tasso, un peso massimo di 9 tonnellate che si è arreso. "Abbiamo dato una chance all’albero, evitandone l’abbattimento", le parole di Alessandro Balboni, era assessore, quando scattò l’operazione. Il trasloco di quel gigante da Palazzo dei Diamanti a parco Massari, cinque operai in campo, una gru in grado di alzare 160 tonnellate e un camion da 23 tonnellate. Una vittima illustre di questa estate estrema. "Quell’operazione è stata comunque un successo", la convinzione di Balboni, ora vicesindaco, la delega all’ambiente in una città che – lo dice Legambiente – guida l’Italia nella raccolta differenziata e si conferma tra i capoluoghi più virtuosi per sostenibilità ambientale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Crolla il tasso gigante: "Ma il ’Massari’ rinascerà. Il modello è il Settecento"

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