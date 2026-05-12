Benessere mentale degli adolescenti in Italia | soddisfatto il 73% dei quindicenni ma il tasso di suicidi tocca quota 2,8 su 100.000
Secondo il Rapporto Innocenti 20 dell'Unicef, il 73% dei quindicenni in Italia si dichiara soddisfatto del proprio benessere mentale. Tuttavia, nel paese si registra un tasso di suicidi di circa 2,8 ogni 100.000 adolescenti. Il rapporto analizza anche come le disuguaglianze economiche influenzino la salute psicologica dei giovani.
Il nuovo Rapporto Innocenti 20 dell'Unicef, esplorando l'impatto delle disuguaglianze economiche sui minori, dedica un capitolo centrale alla tenuta psicologica delle nuove generazioni. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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