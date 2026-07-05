Accoglienza | il modello Massari non funziona

In venti mesi di amministrazione, il numero di persone senza fissa dimora è aumentato da 1.918 a 2.785, con un incremento di 867 unità, pari a oltre il 45%. I dati ufficiali mostrano che il modello di accoglienza adottato dall’amministrazione non ha ridotto questa cifra. La crescita si verifica nel periodo di riferimento, senza indicazioni di una diminuzione o di interventi efficaci.

I dati ufficiali certificano che, in appena venti mesi di amministrazione Massari, i senza fissa dimora sono passati da 1.918 a 2.785, con 867 persone in più, pari a un incremento di oltre il 45%. Inizia così l’intervento del capogruppo di Fratelli d’Italia Cristian Paglialonga, sulla situazione delle persone senza fissa dimora in città. Secondo il capogruppo si tratterebbe, per la maggior parte, di minori non accompagnati, adulti in carico ai servizi sociali e richiedenti asilo. "Numeri che raccontano una scelta politica ben precisa e che smascherano il progetto portato avanti da Massari e dall’assessora Rabitti. Mentre il sindaco cercava... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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