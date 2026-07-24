Cristian Volpato è stato fermato due volte in una notte a Sydney dalla polizia. Durante i controlli, gli è stata ritirata la patente per eccesso di velocità e guida in stato di ebbrezza. Successivamente, è stato sottoposto a un test salivare che ha rilevato tracce di cocaina.

Doppio controllo della polizia per l’attaccante del Sassuolo Cristian Volpato. Ritiro della patente per alcol ed eccesso di velocità, poi l’esito del test salivare. ll giocatore nega di aver assunto cocaina. Notte da incubo a Sydney per Cristian Volpato. Il ventiduenne calciatore del Sassuolo, cresciuto nelle giovanili della Roma e sceso in campo con la nazionale australiana ai Mondiali di quest’anno, si è reso protagonista di una “notte brava” in Australia. Secondo i media locali e la BBC, che hanno diffuso i comunicati della polizia del Nuovo Galles del Sud, l’atleta è stato fermato due volte in una notte per infrazioni stradali, risultando anche positivo al test preliminare per la cocaina. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Cristian Volpato nei guai a Sydney: fermato due volte in una notte. “Positivo alla cocaina”

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Volpato, giocatore del Sassuolo ed ex Roma, positivo alla cocaina in Australia

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Cristian Volpato fermato a Sydney, positivo alla cocaina il giocatore del SassuoloUn giocatore del Sassuolo è stato fermato a Sydney per eccesso di velocità e successivamente trovato positivo alla cocaina.

Cristian Volpato del Sassuolo positivo alla cocaina, era stato fermato a Sydney per eccesso di velocitàUn calciatore del Sassuolo è risultato positivo alla cocaina durante un controllo a Sydney.

Temi più discussi: Guai per Volpato: fermato in auto a Sydney, per il test preliminare sarebbe positivo alla cocaina; Sassuolo: Volpato sorpreso a guidare ad alta velocità e sotto l’effetto di cocaina in Australia; Sassuolo, Cristian Volpato fermato a Sydney: è risultato positivo alla cocaina; Cristian Volpato trovato positivo alla cocaina mentre sfrecciava a 109 km/h nella notte a Sydney.

cristian volpato nei bagni del mapei prima di entrare in campo x.com

Cristian Volpato positivo alla cocaina: fermato due volte a Sydney reddit

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