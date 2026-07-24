Crisi idrica Comuni senz’acqua in Lombardia Veneto e Marche | la situazione nelle regioni in difficoltà

In Lombardia, Veneto e Marche alcuni comuni hanno richiesto l’intervento di autobotti per l’approvvigionamento di acqua potabile a causa di una carenza idrica. La crisi riguarda principalmente le zone del bacino del fiume Po, dove l’approvvigionamento idrico risulta insufficiente. L’agricoltura si trova in difficoltà in tutta la Pianura Padana, con alcune zone che stanno affrontando problemi di approvvigionamento di acqua.

Diverse regioni del Nord, quelle del bacino del fiume Po, sono in difficoltà a causa della mancanza di acqua. Alcuni comuni in Lombardia, Veneto e Marche hanno dovuto richiedere l’intervento delle autobotti per soddisfare la richiesta di acqua potabile, mentre l’agricoltura è a rischio in tutta la Pianura Padana. Sono le conseguenze di una primavera molto secca, che non ha permesso ai bacini alpini di riempirsi a sufficienza. La crisi idrica sta mettendo in mostra le mancanze della rete e le inefficienze dei sistemi di irrigazione. La crisi idrica al Nord, Po in secca e grandi laghi vuoti. Tra marzo e maggio al Nord le precipitazioni sono state molto scarse. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Crisi idrica ad Agrigento, famiglie senzacqua da giorni: monta la protesta

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