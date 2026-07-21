In Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche sono state attivate autobotti per distribuire acqua potabile a causa della siccità. A Pavia, alcuni fedeli si sono riuniti in preghiera chiedendo pioggia. L’Autorità di bacino del Po ha confermato uno stato di severità idrica “media in assenza di precipitazioni”, nonostante i temporali recenti.

L’Osservatorio dell ’Autorità di bacino del Po conferma lo stato di severità idrica “media in assenza di precipitazioni” nonostante i recenti temporali. Restano in difficoltà agricoltura e grandi laghi, ma cresce l’allarme per l’acqua potabile: sono numerosi i Comuni serviti con autobotti tra Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche. L’Osservatorio definisce critica anche la situazione del Lago Maggiore, vicino al limite minimo operativo, mentre nel Delta del Po prosegue l’emergenza per l’intrusione del cuneo salino. In Lombardia si contano 50 Comuni in difficoltà, di cui 17 riforniti con autobotti. Nelle Marche sono 32. L’Osservatorio, che tornerà a riunirsi il prossimo 30 luglio, specifica che il grado di siccità è medio, ma conferma le preoccupazioni per l’idropotabile. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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© Ilsole24ore.com - Emergenza siccità: autobotti per l’acqua potabile in Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche. A Pavia fedeli in preghiera per la pioggia

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