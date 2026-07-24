Alcune guide alpine hanno deciso di sospendere le escursioni in montagna a causa della crisi climatica. Le condizioni invernali sono peggiorate, con ruscelli ghiacciati e neve dura che rendono più difficile l’attività. Le temperature più alte e i cambiamenti nelle condizioni atmosferiche hanno portato a questa scelta di cautela. La decisione riguarda soprattutto le uscite in alta quota, dove le condizioni si sono fatte più rischiose. La situazione si riflette sulla pratica tradizionale di scalare le montagne in determinati orari e condizioni.

Una volta si partiva alle quattro di mattina. Fuori dai rifugi trovavi i ruscelli ghiacciati, la neve dura che reggeva il peso degli scarponi, l’aria fredda che sapeva di quota. Era una liturgia precisa, scandita dal gelo notturno che teneva insieme la montagna. Oggi quella liturgia non esiste più. La neve è molle già di notte, l’acqua scorre nell’oscurità, e Michele Comi — guida alpina dal 1995, geologo, uno che quella montagna la conosce dall’infanzia — ha smesso di salire su neve e ghiaccio. «Sono segnali che chi frequenta la montagna percepisce immediatamente, ancora prima di leggere i dati», dice. «Il corpo se ne accorge molto prima delle statistiche». 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Crisi climatica: se anche le guide alpine rinunciano a scalare

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