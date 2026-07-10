Sicurezza in montagna Guide Alpine e Finanza firmano l’accordo

Le Guide Alpine e la Guardia di Finanza hanno firmato un protocollo d’intesa per rafforzare la sicurezza in montagna. L’accordo, che formalizza una collaborazione già in atto, rappresenta una novità nel panorama italiano. La firma è avvenuta a Sondrio il 10 luglio 2026. Il protocollo mira a migliorare le operazioni di soccorso e a garantire una presenza più efficiente nelle zone montane.

Sondrio, 10 luglio 2026 – Sebbene vada a istituzionalizzare una collaborazione esistente, è una novità assoluta in Italia il protocollo d’intesa siglato ieri tra Collegio Guide alpine Lombardia e la Finanza delle province di Sondrio, Brescia e Bergamo, con il Reparto operativo aeronavale di Como, per incrementare la sicurezza in montagna, mitigandone il rischio. SONDRIO, PRIMA VOLTA IN ITALIA, IN LOMBARDIA IL COLLEGIO GUIDE ALPINE E LA GUARDIA DI FINANZA FIRMANO UN PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE - foto (ANSAANP) Al Castello Masegra - sede tra l’altro del Cast, l’originale e interattivo museo dedicato alle storie della montagna - sono... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Sicurezza in montagna: storico accordo tra Guardia di Finanza e Guide Alpine

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