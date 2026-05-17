Guide alpine in aula | nasce il corso per consulenti tecnici forensi

È stato avviato un nuovo corso di formazione dedicato a guide alpine che intendono diventare consulenti tecnici forensi. Il percorso mira a fornire competenze specifiche per analizzare incidenti in ambienti montani e contributi tecnici nei procedimenti giudiziari. La scelta di questo percorso deriva dalla necessità di migliorare le ricostruzioni degli incidenti in quota, spesso complesse da ricostruire con le competenze attuali. Il corso si rivolge a professionisti che desiderano approfondire le proprie conoscenze nel settore legale e tecnico.

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