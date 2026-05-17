Guide alpine in aula | nasce il corso per consulenti tecnici forensi
È stato avviato un nuovo corso di formazione dedicato a guide alpine che intendono diventare consulenti tecnici forensi. Il percorso mira a fornire competenze specifiche per analizzare incidenti in ambienti montani e contributi tecnici nei procedimenti giudiziari. La scelta di questo percorso deriva dalla necessità di migliorare le ricostruzioni degli incidenti in quota, spesso complesse da ricostruire con le competenze attuali. Il corso si rivolge a professionisti che desiderano approfondire le proprie conoscenze nel settore legale e tecnico.
? Domande chiave Come possono le guide alpine influenzare l'esito di un processo penale?. Perché i consulenti tecnici attuali faticano a ricostruire gli incidenti in quota?. Cosa cambierà nelle perizie giudiziarie con l'integrazione tra diritto e geologia?. Chi proteggerà i professionisti della montagna dalle valutazioni tecniche errate?.? In Breve Inizio corso a Trento il 25 maggio con l'Università di Trento.. Programma include prova pratica finale di simulazione perizie a dicembre.. Formazione integra aspetti giuridici e fenomeni naturali come permafrost e ghiacciai.. Obiettivo creazione elenco nazionale esperti per standardizzare perizie in tribunali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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