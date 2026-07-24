Cresce l’industria della creatività I videogiochi trainano il mercato

Cresce l’economia della cultura e della creatività in provincia di Reggio. Nel 2025 il valore aggiunto generato dalle imprese del comparto ha raggiunto 1,2 miliardi di euro, registrando un incremento del 4% rispetto all’anno precedente. È quanto emerge dal rapporto annuale “Io sono Cultura” di Fondazione Symbola e Unioncamere, analizzato dall’Ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio dell’Emilia. L’incidenza delle attività culturali sulla ricchezza complessiva del territorio reggiano è salita così al 5,7%, superando la media regionale dell’Emilia-Romagna (5,4%). A fare da traino sono il comparto videogames e software, che ha generato 124 milioni di valore aggiunto con un balzo del 17%, e architettura e design (+6,8% a 141 milioni). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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