Industria edilizia e agricoltura trainano il Pil della regione

Da quotidiano.net 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le Marche hanno registrato una crescita del 0,9% del Prodotto Interno Lordo nel 2025, superando la media nazionale dello 0,5%. I settori che hanno contribuito maggiormente a questo risultato sono stati l’industria, l’edilizia e l’agricoltura.

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Le Marche chiudono il 2025 con un bilancio economico decisamente positivo, facendo registrare una crescita del Prodotto Interno Lordo dello 0,9%. Si tratta di un risultato significativo, che posiziona la regione al di sopra della media nazionale, attestatasi nello stesso periodo allo 0,5%. A certificare questo stato di salute del territorio è l’ultimo Rapporto Svimez, una delle fonti più autorevoli in Italia per gli studi sullo sviluppo economico e regionale. I dati emersi delineano un quadro di forte reattività del tessuto locale, trainato non solo dalla tenuta dei comparti tradizionali, ma soprattutto da una decisa accelerazione sul fronte degli investimenti infrastrutturali e della spesa pubblica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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