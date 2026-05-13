Videogiochi in Italia un mercato da 2,4 miliardi Cresce il digitale cambiano le abitudini dei giocatori

Nel 2025 il mercato dei videogiochi in Italia si mantiene stabile con un valore di circa 2,4 miliardi di euro. Negli ultimi anni si è assistito a un aumento delle vendite di contenuti digitali, mentre le abitudini dei giocatori continuano a evolversi. Il settore si adatta alle nuove tecnologie e alle preferenze di un pubblico sempre più variegato, influenzando le modalità di fruizione e di acquisto dei giochi.

Il mercato dei videogiochi in Italia nel 2025 si conferma stabile. Dopo la crescita degli ultimi anni, il settore entra in una fase di consolidamento, mentre si trasformano le modalità di consumo: gli italiani giocano di più e in modo diverso, con un crescente ricorso a modelli digitali, mobile e servizi in abbonamento. È quanto emerge dal rapporto ‘ I videogiochi in Italia nel 2025 ’, realizzato da Ipsos per IIDEA, l’associazione che rappresenta l’industria del videogioco, e presentato oggi a Roma presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nell’ambito di un evento dedicato all’evoluzione del settore tra innovazione digitale, nuove forme di fruizione e tutela dei giocatori.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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