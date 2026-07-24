Crepet | Se promuovi tutti non promuovi nessuno E ai genitori | State fuori dalle scuole

Lo psichiatra Paolo Crepet ha affermato che promuovere tutti gli studenti non permette di valorizzare chi merita. Durante il Festival Cultura Liberata 2026, in corso a Conegliano, ha anche consigliato ai genitori di mantenere distanza dalle scuole, invitandoli a non interferire con il percorso educativo. Le sue parole sono state pronunciate nel contesto di un dibattito sul merito scolastico e sul ruolo dei genitori nel sistema educativo.

Lo psichiatra Paolo Crepet è intervenuto al Festival Cultura Liberata 2026, in programma dal 12 al 14 giugno al Teatro Accademia di Conegliano (Treviso), affrontando i temi del merito nella scuola e del rapporto tra genitori e figli. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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