Così il Pos collegato alla cassa fa volare gli scontrini | in un mese 100 milioni in più

Negli ultimi giorni si è osservato un aumento notevole nell’emissione di scontrini fiscali nelle attività commerciali di vari settori, come bar, ristoranti e negozi. Questo incremento si lega all’uso del Pos collegato alla cassa, che permette di completare le transazioni in modo più rapido. Secondo dati recenti, in un solo mese sono stati registrati circa 100 milioni di scontrini in più rispetto ai periodi precedenti, evidenziando una crescita significativa nelle transazioni digitali.

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Da qualche settimana, chi entra in un negozio, che sia un bar, un ristorante o una boutique, noterà probabilmente una sorprendente rapidità nel rilascio dello scontrino fiscale, soprattutto quando il pagamento avviene con carta o bancomat. Una maggiore attenzione che non nasce dal caso, ma da una svolta normativa destinata a cambiare il rapporto tra Fisco e contribuenti. Dal 5 marzo scorso, infatti, è entrato progressivamente in vigore l’obbligo per gli esercenti di collegare i registratori telematici già censiti presso l’Anagrafe Tributaria ai dispositivi Pos utilizzati per i pagamenti elettronici. In pratica, ogni transazione effettuata con carta deve corrispondere a uno scontrino fiscale registrato e trasmesso automaticamente all’Agenzia delle Entrate. 🔗 Leggi su Open.online ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pos collegato al registratore di cassa, scatta l’obbligo: le sanzioni per chi non si adeguaDal 5 marzo 2026 scatta l'obbligo di collegamento Pos al registratore di cassa. La Cgil perde sempre più iscritti, così fa cassa con gli stranieriPer anni, la sinistra ha ripetuto come un mantra che «gli immigrati fanno i lavori che gli italiani non vogliono più fare». Il Pos collegato alla cassa fa impennare gli scontrini: in un mese 100 milioni in piùPrima dei numeri, la prova empirica. Da qualche settimana chi entra in un negozio, che sia un bar, un ristorante, una rivendita di abbigliamento, avrà probabilmente notato una ... ilmattino.it Truffa del POS nei supermercati: così spariscono fino a 2.000 euro in pochi secondiAllarme truffa nei supermercati: finti volontari Onlus svuotano conti tramite POS alterati con pagamenti molto superiori. blitzquotidiano.it