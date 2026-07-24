Cosa succede quando si ritira una Maserati Fuoriserie? Siamo andati a Modena per scoprirlo

C'è una differenza sostanziale tra acquistare un'auto e assistere alla nascita della propria. Nel mondo Maserati Fuoriserie, la consegna non è il punto di arrivo, ma l'ultimo capitolo di una storia che prende forma attorno a una sola persona: il cliente. È quello che abbiamo vissuto a Modena, nel quartier generale del Tridente, in occasione della consegna della Maserati GT2 Stradale “Tribute to MC12”, realizzata per Gary Kao, collezionista taiwanese noto per la sua passione per vetture uniche, serie limitate e modelli one-off. Più che una semplice delivery, un'esperienza immersiva dentro l'universo Maserati: un modo per raccontare cosa significa trasformare un'auto in un pezzo irripetibile, dalla prima scelta dei dettagli fino al momento in cui prende finalmente la strada. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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