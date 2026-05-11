Maserati GT2 Stradale Fuoriserie 914

Durante la Milano Design Week 2026 è stata presentata la Maserati GT2 Stradale Fuoriserie “914”. La vettura combina elementi di personalizzazione con caratteristiche sportive. La presentazione ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, creando molta curiosità intorno alle specifiche e al design dell’auto. La Maserati GT2 “914” si distingue per le sue linee e dettagli esclusivi.

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(Adnkronos) – Presentata durante la Milano Design Week 2026, la Maserati GT2 Stradale Fuoriserie “914” rappresenta una sintesi estrema tra personalizzazione e DNA sportivo. Si tratta di un esemplare unico nato all’interno del programma Maserati Fuoriserie, oggi integrato nel nuovo polo BOTTEGAFUORISERIE, dedicato alla creazione di vetture su misura, restauri di altissimo livello e sviluppo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova. Citroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatile.🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Maserati GT2 Stradale Fuoriserie 914 2026 Notizie correlate Maserati conferma l’impegno nel GT2 European Series 2026Nel segno della tradizione e con lo sguardo rivolto al futuro, Maserati rinnova anche per il 2026 il proprio impegno nel GT2 European Series Powered... Umberto Curi rilegge "Edipo Re" per la rassegna "Fuoriserie" del GoldoniLa rassegna dei Fuoriserie del Teatro Goldoni entra nel vivo con un appuntamento dedicato a “pensare a teatro”. Argomenti più discussi: Maserati GT2 Stradale 914: supercar unica svelata a Milano; Maserati GT2 Stradale Fuoriserie 914: l’unico esemplare; Maserati GT2 Stradale Fuoriserie 914: svelata la one-off del Tridente; Maserati GT2 Stradale Fuoriserie '914', esemplare unico da 640 Cv. FOTO | Maserati GT2 Stradale Fuoriserie 914 #ANSAmotori #ANSA - x.com x.com